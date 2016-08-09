Челябинск, 9 августа, 2016, 14:07 — ИА Регнум. В Челябинском отделении Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), вместо введения новых показателей, считают крайне важным изменить систему профессиональной подготовки инвалидов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, регионам России планируют установить показатели по трудоустройству инвалидов. Ожидается, что это будет уже не доля трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся в службу занятости, как сейчас, а доля от людей с инвалидностью в трудоспособном возрасте.

«Вот сейчас можно любые критерии вводить, по которым будет положительно оцениваться трудоустройство инвалидов. Любой показатель можно вводить, но что толку от этих показателей? Потому что как не брали инвалидов на работу, так их и не будут брать, потому что вся система профессиональной подготовки инвалидов, она все-таки по-другому должна быть выстроена», — заявила председатель челябинской областной организации ВОИ Елена Куртеева

«У нас сейчас, а я очень часто встречаюсь и с молодыми инвалидами, которые имеют такую позицию — «я пенсию получаю, я что буду ездить на работу на 7−8 часов? и заработная плата моя будет очень мала, я лучше дома буду сидеть». Поэтому я сейчас не хочу ни один показатель оценивать положительно либо отрицательно. Нет. Вся система подготовки инвалидов должна быть другая. Его [инвалида] надо чуть ли не с пеленок мотивировать на то, чтобы он как получит образование, трудоустроился, если будет конкурентоспособен на рынке труда, то есть как бы был реабилитирован и социализирован», — считает лидер общества инвалидов.

«А инвалид, который приобрел инвалидность в зрелом возрасте, там немного другое отношение. Там нужно научить жить человека с этой инвалидностью, то есть жить не пассивно в обществе, а чтобы он был активным гражданином. В этом все заключается, в психологии, в отношении ко всему», — заключила Елена Куртеева.

Отметим, на начало 2015 года в Челябинской области проживало более 231 тысячи инвалидов — около семи процентов от общей численности населения. Из них первой группы около 20 тысяч человек, второй — около 108 тысяч, а третьей — около 92 тысяч. Также в регионе живут около 11 тысяч детей с инвалидностью.

Как отмечают в Главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области, в первом квартале 2015 года в службу за содействием в трудоустройстве обратилось 1539 граждан с инвалидностью. Из них трудоустроено 199 человек (13% от обратившихся инвалидов), из них в счет квот — 7 человек. Безработными остались 1275 инвалидов. На общественные работы с оплатой трудоустроено 45 инвалидов, временно трудоустроены — 64 безработных инвалида. Получили профориентационные услуги 1365 инвалидов. Приступили к профессиональному обучению 72 безработных инвалида. Воспользовались услугами по содействию самозанятости безработных 32 инвалида, из них три человека получили финансовую поддержку на регистрацию собственного дела.

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