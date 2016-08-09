Калуга, 9 августа, 2016, 14:01 — ИА Регнум. В первом полугодии 2016 года калужскими судебными приставами взыскано более 30 миллионов рублей задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Фактическим исполнением также было окончено порядка 3300 исполнительных производств.

Пресс-служба Управления ФССП России по Калужской области Судебные приставы навестили квартиру должника за коммунальные услуги

Как сообщила 9 августа корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель пресс-службы Управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун, проблема неплатежей за «коммуналку» актуальна не только в Калуге и области, но и в других регионах России.

Для успешного взыскания задолженностей за услуги ЖКХ калужские судебные приставы тесно взаимодействуют с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, управляющими компаниями. На постоянной основе организуются и проводятся совместные рейды по должникам.

К каждому неплательщику судебные приставы применяют весь комплекс мер принудительного воздействия: ограничивают их в праве выезда за пределы Российской Федерации, выносят постановления о запрете регистрационных действий с транспортными средствами и недвижимостью, накладывают арест на счета, а также на имущество неплательщиков, направляют исполнительные документы о взыскании задолженности по месту работы должников для удержания денежных средств из заработной платы.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 276 тысяч исполнительных документов (около 1800 — на одного судебного пристава) находилось на исполнении в структурных подразделениях калужских судебных приставов за первую половину 2016 года. Сумма, взысканная приставами, составила 1,205 миллиарда рублей, что на 21% больше, чем в первом полугодии прошлого года. В том числе в консолидированный бюджет перечислено 250 млн. рублей. Важную роль при взыскании задолженностей сыграли новые полномочия, осуществляемые Службой с января 2016 года, — ограничение должников на пользование специальным правом, о возможности применения которого был предупреждено около около 2 тысяч должников. В результате предупреждения и ограничения должников в праве управления транспортными средствами взыскано 25,5 млн. руб. Не теряет актуальности и работа по применению к должникам временного ограничения на выезд из Российской Федерации. С начала года вынесено почти 4 тысячи таких постановлений. Из них более 2 тысяч постановлений — в отношении должников по алиментным обязательствам. Общая взысканная сумма в результате применения ограничения на выезд составила 15,5 млн. рублей, что на 6 млн. рублей превысило показатель аналогичного периода прошлого года.

Читайте также: Калужские судебные приставы за полгода взыскали более 1 миллиарда рублей