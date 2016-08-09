Сыктывкар, 9 августа, 2016, 14:00 — ИА Регнум. В отношении сотрудников СЗТУ Росжелдор возбуждено уголовное дело по подозрению в получении должностным лицом взятки, группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки, в крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Коми.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

По данным следствия в период времени с 04 июля 2016 года по 31 июля 2016 года начальник отдела СЗТУ Росжелдор организовал направление заместителя начальника отдела в служебную командировку в Сыктывкар для принятия участия в работе комиссии по приемке в эксплуатацию построенного железнодорожного пути необщего пользования ООО «Сыктывкарский фанерный завод». Фигурант, выехав в служебную командировку и принимая участие в работе указанной комиссии под угрозой принятия отрицательного решения при подписании акта приемки в эксплуатацию железнодорожного пути, потребовал от представителей ООО «СФЗ» взятку в виде денежных средств в крупном размере за подписание акта приемки. 30 и 31 июля 2016 года представитель ООО «СФЗ», согласившись и исполняя указанные требования фигуранта о передаче взятки, осуществил безналичный перевод на его имя на сумму 550 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Республике Коми. По ходатайству следствия судом в отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде залога в размере 2 млн. рублей и остранение от должности, в отношении второго в виде залога в размере 1 млн. рублей. По месту жительства подозреваемых проведены обыски. Расследование уголовного дела продолжается.