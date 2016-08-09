Москва, 9 августа, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Публикации СМИ об упоминаниях зампредседателя Банка России Александра Торшина в материалах испанской полиции не имеет под собой оснований. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщили в пресс-службе регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Нет причин считать, что утверждения по поводу зампреда ЦБ РФ в статье Bloomberg имеют основания», — говорится в сообщении.

При этом в банке отметили, что ни прокуратура Испании, ни представители каких-либо других органов никогда не связывались с А. Торшиным по поводу этого расследования.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что заместитель председателя ЦБ РФ Александр Торшин попал в список подозреваемых испанской полиции, расследующей уголовные дела об отмывании незаконно полученных средств. Ведущие расследование сотрудники правоохранительных органов считают, что Торшин якобы мог выполнять функции инструктора по отмыванию финансовых средств через банки Испании для членов таганской ОПГ, действующей на территории Москвы.

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