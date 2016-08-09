Одесса, Украина, 9 августа, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Жителям и гостям Одессы в ближайшие дни не рекомендовано купаться в море возле городских пляжей. Обильные осадки привели к попаданию в воду нечистот с береговых склонов, сообщает 9 августа «Укринформ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Призыв

7 августа во время ливня в городе выпало 55 мм осадков, многие улицы оказались подтоплены, в море попали канализационные стоки, пояснила представитель санэпидемнадзора в Одесской области Лидия Степанова.

По ее словам, купаться в море не стоит до 11 августа. К этому сроку морская вода должна самостоятельно очиститься. В этот день будут отобраны пробы воды для исследования, результаты лабораторного анализа станут известны и обнародованы в пятницу, 12 августа.