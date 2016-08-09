Санкт-Петербург, 9 августа, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Председатель правления ТСЖ «Веста» Андрей Казаков предстанет перед судом в Санкт-Петербурге. Это ТСЖ управляет домом улице Ярослава Гашека, с которого 11 мая 2016 года на молодую женщину упала облицовочная плитка с высоты 12-го этажа. Женщина попала в больницу с тяжелейшей травмой головы, а находившийся с ней ребенок в коляске только чудом не пострадал.

Скриншот кадра из репортажа «РенТВ», http://ren.tv/ Падение плитки на женщину в Петербурге 11 мая 2016 года

Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения и вызвал большой общественный резонанс в Петербурге.

Как сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, Казаков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

По версии следствия, глава ТСЖ достоверно знал о ненадлежащем креплении облицовочных плит ограждений балконов дома. «При этом он не принял мер, направленных на ликвидацию опасности для населения, ввиду возможного падения облицовочных плит ограждений балконов», — считает Следственный комитет.

Уголовное дело будет направлено для утверждения обвинительного заключения.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая у дома 7 корпус 1 по улице Ярослава Гашека произошло обрушение облицовочной плитки фасада здания. Плитка с высоты 12-го этажа упала на голову 31-летней женщине, которая возвращалась с ребенком в коляске с прогулки. Женщина получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, скальпированную рану лобной области и была госпитализирована в тяжелом состоянии. Ребенок чудом не пострадал.

Как сообщается в группе в соцсети, созданной в поддержку пострадавшей женщины, сейчас она находится в реабилитационном центре, где ей восстанавливают двигательные функции руки.