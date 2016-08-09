Вашингтон, 9 августа, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Американская актриса Дженнифер Грей, известная благодаря роли Бэби в художественном фильме 1987 года «Грязные танцы», не согласилась сняться в ремейке ленты. Она считает, что нужно участвовать лишь в проектах, обладающих большим потенциалом, сообщает The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Грязные танцы». Реж. Эмиль Ардолино. 1987. США Дженнифер Грей и Патрик Суэйзи

По словам Грей, смысла участвовать в новом проекте телеканала АВС, снимающего ремейк, нет. «Я всегда заинтересована в любом повторении чего-то, что обладает большим потенциалом, и действительно хотела бы увидеть, что придумали на этот раз», — сказала она. Грей посоветовала авторам проекта «снимать своё кино».

Напомним, картина «Грязные танцы» снята режиссёром Эмилем Ардолино с участием голливудской знаменитости Патрика Суэйзи («Привидение», «Чёрный пёс», «Копи царя Соломона»). Фильм стал одним из самых кассовых в прокате.