Москва, 9 августа, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Американские власти применяют своё законодательство в экстерриториальном порядке, что является нарушением международного права. Об этом 9 августа заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

ИА REGNUM Флаги США и России

«Не секрет, что очень серьезная угроза для прав и интересов российских граждан в последнее время исходит со стороны властей США, которые применяют американское законодательство в экстерриториальном порядке. Это недопустимо, это нарушение международного права, нарушение прав наших граждан», — сказал Долгов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, официальная Москва будет «и дальше жестко, но с применением правовых механизмов, дипломатических путей требовать прекращения этой противоправной практики».

Напомним, МИД РФ добивается возвращения на Родину осуждённых в США российских граждан — Константина Ярошенко и Виктора Бута. В министерстве неоднократно заявляли об угрозе для российских граждан, пребывающих за пределами России, со стороны экстерриториального правоприменения США.