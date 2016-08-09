Москва, 9 августа, 2016, 13:50 — ИА Регнум. В России в 1-м полугодии 2016 года просроченная задолженность по розничным кредитам продолжает расти, но ее динамика существенно замедлилась по сравнению с 2015 годом. Самый значительный рост просрочки был отмечен в сегменте автокредитов — на 1,4 процентного пункта, достигнув уровня 9,7% ( на 01.01.2016 г. — 8,3%). При этом просрочка в другом сегменте залоговых кредитов — ипотеке — выросла незначительно: до 4,1% (рост на 0,1 п.п.). Такие данные представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

nbki.ru Динамика просроченной задолженности по видам розничных кредитов в 1-м полугодии 2016 года

В то же время в 1-м полугодии 2016 года динамика просроченной задолженности носила разнонаправленный характер. В то время как в сегменте кредитов на покупку потребительских товаров просрочка выросла на 0,9 п.п., достигнув показателя 18,3% ( на 01.01.2016 года — 17,4%), по кредитным картам ее уровень составил 15,3%, снизившись на 2,9 п.п. (18,2% на 01.01.2016 года).

Наивысшая динамика роста просрочки по потребительским кредитам — в Костромской и Омской областях, а также в Бурятии, а по кредитным картам — в той же Бурятии, Курганской и Астраханской областях. Хуже всего по автокредитам заемщики в 2016 году платят на Алтае, в Ненецком АО и в Карачаево-Черкесии, а по ипотеке — в Ингушетии, на Алтае и в Тюменской области.

«Пиковые значения роста просроченной задолженности остались в прошлом, — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Несмотря на все еще достаточно высокий уровень просрочки в розничном кредитовании, можно говорить о стабилизации ситуации с «плохими» долгами».