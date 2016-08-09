Чебоксары, 9 августа, 2016, 13:47 — ИА Регнум. В Чувашии в I полугодии 2016 года банки выдали заемщикам республики кредитов на общую сумму 46 млрд рублей. Это на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили ИА REGNUM в Национальном банке Чувашии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кредитные долги

Задолженность по кредитам уменьшилась за январь-июнь 2016 года на 1,3% и составила 146 млрд рублей. В реальном секторе за указанный период экономики кредитные долги снизились на 3,6% — до 68 млрд рублей. Задолженность населения по кредитам возросла на 0,9%, достигнув 78 млрд рублей.

Объём средств клиентов, привлеченных всеми банками на территории республики, за I полугодие 2016 года увеличился на 4% и достиг 125 млрд рублей. Объем вкладов физических лиц вырос на 4% и составил 99 млрд рублей, объем средств на счетах организаций республики (включая индивидуальных предпринимателей) возрос на 46% и достиг 15 млрд рублей.

Средневзвешенные процентные ставки по вкладам населения в июне 2016 года уменьшились по сравнению с январем текущего года на 1% — до 6,5% годовых, по депозитам нефинансовых организаций — на 1,1%, составив 8,8%. Процентные ставки по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям (без индивидуальных предпринимателей), за указанный период снижены на 0,8% и составили 14% годовых, ставки по кредитам населению практически не изменились и сложились на уровне 16,7%.

По данным Национального банка Чувашии на 1 июля 2016 года, банковский сектор в республике представлен тремя самостоятельными кредитными организациями и четырьмя филиалами, головные офисы которых зарегистрированы в других регионах. Кроме того, в Чувашии зарегистрированы 337 внутренних структурных подразделений самостоятельных кредитных организаций республики и кредитных организаций других регионов, а также три иногородних представительства.

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