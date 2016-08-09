Париж, 9 августа, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Франция продаст Кувейту 30 вертолетов Caracal компании Airbus, заявили в Министерстве обороны Французской республики 9 августа. Об этом сообщает Figaro.

defense.gouv.fr Вертолет Caracal

«Министерство обороны Кувейта подписало сегодня [9 августа] в присутствии министра обороны Франции Жан-Ива Ле Дриана контракт с Airbus Helicopters о покупке 30 вертолетов Caracal, предназначенных для армии и национальной гвардии Кувейта», — указывается в коммюнике оборонного ведомства Франции.

По словам главы министерства, выбор Кувейта свидетельствует о качестве оборонной промышленности страны.

«Этим решением Кувейт укрепляет стратегическое партнерство, которое связывает на протяжении десятилетий наши две страны, а также сейчас, когда мы совместно участвуем в борьбе против ИГИЛ (запрещено в РФ — ИА REGNUM ) в Ираке и Сирии». — отметил Ле Дриан.