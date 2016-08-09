Ставрополь, 9 августа, 2016, 13:44 — ИА Регнум.



Antranias Экология

На Северном Кавказе создадут молодежное экологическое движение. Соответствующая договоренность достигнута на площадке Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2016», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа».

Экодвижение будет создано при автономной некоммерческой организации «Центр природы Кавказа», представители которого представили на форуме проект создаваемой организации.

Экологическое движение будет вести общественный контроль за состоянием объектов природного наследия, заниматься сохранением и благоустройством памятников природы. Молодежь Северного Кавказа поможет в создании так называемых «экологических маршрутов» и будет продвигать их в сети интернет.

Собирать молодежь для участия в новом экодвижении начнут уже в октябре-ноябре 2016 года.

«Мы делаем значительную ставку на поддержку молодежи в реализации наших проектов на Северном Кавказе. Во многих экологических проектах молодежное сообщество — это движущая сила», рассказала Генеральный директор АНО «Центр природы Кавказа» Рената Шюшайте.

«Создание молодежного экологического движения на Северном Кавказе — это хороший шанс воспитать в молодежной среде экологический патриотизм и любовь к окружающей природе, что особенно актуально в преддверии Года экологии в России, поддержала проект сотрудник Кабардино-Балкарского государственного университета, член региональной детско-молодежной общественной организации волонтеров «Помоги ближнему» Галина Карсакова.

Отметим, что на сегодняшний день АНО «Центр природы Кавказа» уже занимается восстановлением переднеазиатского леопарда на Кавказе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минувшую субботу, 6 августа в Пятигорске (Ставропольский край) начал работу VII Северо-Кавказский молодежный форум «Машук». 2,5 тысячи молодежных актиистов собрались на форуме для участия в образовательной программе и для представления проектов для получения 125 грантов. В форуме также примут участие 120 представителей других субъектов России, гостей из Южной Осетии и Грузии.

В этом году для юридических лиц предусмотрено 20 грантов по 2,5 миллиона рублей, для физических лиц — 75 грантов по 300 тысяч рублей, 20 грантов по 400 тысяч рублей и 10 грантов по 500 тысяч рублей. В качестве основных экспертов в публичной защите примут участие крупнейшие работодатели регионов округа.