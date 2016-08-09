Цхинвал, 9 августа, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Указ о новом назначении Тибилов подписал сегодня, 9 августа, сообщили в пресс-службе президента и правительства.

presidentruo.org Леонид Тибилов (слева) и Мурат Джиоев (справа)

После отставки в 2012 году с поста главы МИД, Джиоев занимал должность полномочного представителя президента РЮО по вопросам постконфликтного урегулирования. Он возглавлял делегацию Южной Осетии на Женевских дискуссиях по безопасности в Закавказье.

Бывший глава МИД Казбулат Цховребов ушел с должности в апреле этого года, после того как написал заявление по собственному желанию.