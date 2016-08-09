МИД Южной Осетии второй раз возглавил Мурат Джиоев
Цхинвал, 9 августа, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Указ о новом назначении Тибилов подписал сегодня, 9 августа, сообщили в пресс-службе президента и правительства.
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Леонид Тибилов (слева) и Мурат Джиоев (справа)
После отставки в 2012 году с поста главы МИД, Джиоев занимал должность полномочного представителя президента РЮО по вопросам постконфликтного урегулирования. Он возглавлял делегацию Южной Осетии на Женевских дискуссиях по безопасности в Закавказье.
Бывший глава МИД Казбулат Цховребов ушел с должности в апреле этого года, после того как написал заявление по собственному желанию.