Мазари-Шариф, Афганистан, 9 августа, 2016, 13:40 — ИА Регнум. По меньшей мере два человек погибло, более десяти получили ранения 9 августа в результате взрыва на рынке города Мазари-Шариф, столицы провинции Балх, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на источник.

Unsplash Взрыв

Теракт произошел приблизительно в 12:50 по местному времени. Характер взрыва может указывать на террориста-смертника. Других деталей пока не приводится.

По данным местных СМИ, в результате теракта погибли один мирный житель и смертник, еще 14 человек получили ранения. Все пострадавшие направлены в близлежащую больницу. Место происшествие оцеплено полицией в целях безопасности.

На данный момент ни одна террористическая группировка не заявила о своей причастности.