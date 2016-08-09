Киев, 9 августа, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Около 300 человек, которые являются вкладчиками обанкротившихся банков, перекрыли часть Крещатика в центре Киева. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

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«Митингующие сейчас спустились по ул. Институтской и перекрыли дорогу на пересечении Крещатика и Институтской, — говорится в сообщении. — Правоохранители развернули все машины, которые направлялись в сторону Европейской площади или наоборот».

Отмечается, что протестующие хотят обратиться к руководству государства, чтобы им вернули финансовые сбережения.

«Основные требования: или возвратить их вклады как можно скорее, или создать межведомственную комиссию, которая будет заниматься расследованием», — говорится в сообщении.

По предварительным данным СМИ, в основном в акции протеста участвуют вкладчики банка «Михайловский», который ранее был признан неплатежеспособным.

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