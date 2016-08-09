Орел, 9 августа, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Институт мировой юстиции в Орловской области может быть парализован из-за отсутствия финансирования из областного бюджета. Об этом говорится в совместном обращении председателя Орловского областного суда Федора Телегина и председателя совета судей Орловской области Александра Курганова в адрес губернатора Орловской области Вадима Потомского. Текст размещен 9 августа на сайте облсуда, передает корреспондент ИА REGNUM. Как отмечается, данное обращение является повторным.

Джон Лэври. Судебное заседание. 1916

В заявлении, в частности, констатируется, что в Орловской области «сложилась критическая ситуация с финансированием судебных участков мировых судей. В результате недостаточного финансирования судебных участков области уже нарушаются конституционные права физических и юридических лиц, предусмотренные статьями 45−47 Конституции Российской Федерации, поскольку ввиду отсутствия средств на отправку почтовой корреспонденции не исполняются десятки состоявшихся судебных решений по уголовным, гражданским и административным делам. Это значит, что граждане и юридические лица не могут реально восстановить свои нарушенные права».

Средств, выделяемых из бюджета области, недостаточно для заключения государственных контрактов на аренду помещений, денег не хватает даже на приобретение канцтоваров и текущий ремонт. Как отмечается, в четвертом квартале этого года «по всем статьям на хозяйственные расходы судебных участков бюджетные ассигнования отсутствуют».

Данная ситуация, считают авторы обращения, сложилась «в результате того, что Законом Орловской области от 22 декабря 2015 года № 1891−03 «Об областном бюджете на 2016 год» на организационное обеспечение деятельности мировых судей были утверждены бюджетные ассигнования и доведены лимиты бюджетных (обязательств) на 22,4 млн рублей меньше необходимой потребности».

«Сложившаяся ситуация требует принятия экстренных мер по увеличению бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств Управлению по организационному обеспечению деятельности мировых судей Орловской области, иначе в ближайшее время функционирование института мировой юстиции в Орловской области может быть парализовано», — говорится в обращении.

Реакция областных властей на обращение представителей судейского сообщества пока неизвестна.

Добавим, что, по данным управления судебного департамента, на данный момент на территории Орловской области функционирует 48 судебных участков, в том числе 27 — в областном центре.