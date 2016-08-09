Струги Красные, Псковская область, 9 августа, 2016, 13:39 — ИА Регнум. В Псковской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 2-летней девочки в автомобиле скорой помощи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, девочка умерла 3 августа по пути в Стругокрасненскую межрайонную больницу.

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Уголовное дело возбуждено по признакам преступления по ч.2 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Председатель областного комитета здравоохранения Игорь Потапов, комментируя ситуацию «Псковской ленте новостей», заявил, что говорить о виновности или невиновности медиков в смерти девочки преждевременно. Он отметил, что руководство комитета оказывает правоохранительным органам необходимую помощь в расследовании. «Результатов вскрытия на данный момент нет, поэтому говорить о виновности или невиновности медиков преждевременно», — заявил чиновник.