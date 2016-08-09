Волгоград, 9 августа, 2016, 13:37 — ИА Регнум. В Волгоградской области идет к завершению уборочная страда. Лидерами по сбору хлеба нового урожая остаются аграрии Октябрьского района. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете сельского хозяйства 9 августа, они уже намолотили 262,4 тысячи тонн зерновых. Рекорд средней урожайности принадлежит сельхозтоваропроизводителям Еланского района — они собирают по 39,5 ц/га.

Борис Кустодиев. Сжатое поле со снопами. 1905

В целом по региону урожайность в этом году выше прошлогодней — с гектара в среднем собирают 22,9 центнера. Для сравнения: в 2015-м на этом этапе уборки показатель составлял 19,1 ц/га. Хорошие результаты по урожайности у хозяйств Урюпинского (34,7 ц/га), Клетского (34,3 ц/га) и Киквидзенского районов (34,1 ц/га).

На сегодня планку в 192 тысячи тонн зерна преодолели растениеводы Клетского района. Свыше 100 тысяч тонн зерна получено в Еланском, Калачевском, Киквидзенском, Новоаннинском, Новониколаевском, Серафимовичском, Старополтавском, Суровикинском Урюпинском и Чернышковском районах, а также в Михайловске.

На сегодняшний день в регионе намолочено 3,2 миллиона тонн зерновых. Всего по плану, согласованному с Минсельхозом РФ, в 2016 году Волгоградская область планирует собрать 3,5 миллиона тонн зерна.

Активно в регионе идет и уборка технических культур, площадь которых в этом году составляет 878 тысяч гектаров. Сейчас на полях убирают озимый рыжик, рапс и горчицу.

Добавим, что на начало августа на линейных элеваторах Волгоградской области пшеницу 3 класса можно приобрести за 9−9,3 тыс. руб. за тонну. На пшеницу 4 класса закупочные цены сложились на уровне 8−8,2 тыс. руб. за тонну, пятого класса — 6,5−6,7 тыс. руб. за тонну. Стоимость тонны ячменя колеблется в пределах 6,5 — 6,8 тыс. рублей.

Совсем скоро волгоградским аграриям предстоит посеять 1,5 миллиона гектаров озимых. Для этого фермеры уже начали формирование необходимых запасов семян, ведется работа по подготовке техники и обеспечению механизаторов топливом и горюче-смазочными материалами.