Москва, 9 августа, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток» полностью остановлен для проведения работ в рамках планового техобслуживания. На время ремонта «Газпром» увеличил транзит энергоносителя через Украину, сообщает 9 августа радиостанция «Говорит Москва».

gazprom.ru Украинский транзит газа

Уточняется, что полное отключение газопровода Nord Stream произошло в 07:00 по московскому времени. Плановые мероприятия продлятся до 17 августа, а к 19 августа газопроводная система достигнет полной рабочей мощности.

Расписание технических работ было заранее согласовано как с партнерами Nord Stream, так и с газовыми операторами. Газопровод, проложенный по дну Балтийского моря до Германии, ежегодно поставляет в Европу 55 млрд кубометров голубого топлива.

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