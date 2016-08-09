Иркутск, 9 августа, 2016, 13:35 — ИА Регнум. В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 8-летней воспитанницы специализированного интерната, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СКР. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

today.kz Ребенок в больнице

По версии следствия, с 24 июля по 3 августа из Черемховского психоневрологического интерната с диагнозом «острая кишечная инфекция» были госпитализированы 23 воспитанника в возрасте от 5 до 15 лет. В настоящее время 19 несовершеннолетних находятся в удовлетворительном состоянии, трое детей в отделении реанимации. 5 августа одна из пострадавших девочек скончалась в больнице. По предварительным данным, смерть 8-летней девочки наступила от инфекционного шока, дизентерии.

Сотрудники Роспотребнадзора уже провели заборы воды, взяли пробы пищевых продуктов питания, смывы в пищеблоке и группах, где находились дети. «Согласно первоначальным заключениям результатов лабораторных исследований, нарушений не выявлено. Однако уже назначено и проводится повторное исследование», — рассказали в ведомстве. Назначена гистологическая экспертиза, по результатам которой станет известна точная причина смерти ребенка.

Следователи и полицейские допрашивают руководствоинтерната, изучают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, следственныедействия проходят в Черемховской городской больнице № 1. Расследованиеуголовного дела продолжается.