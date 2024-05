Москва, 9 августа, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Москвич Иван Макаров обратился в Кутузовский ЗАГС Москвы: он был готов зарегистрировать брак к покемоном Дитто. Об этом мужчина сообщил в интервью телеканалу «360».

kasaimitsukai.deviantart.com Покемоны

"Я люблю покемона Дитто. Ее поймать практически нереально. Это самая редкая покемонша, которая только есть. Она способна к покемонопроизводству», — сказал Макаров.

Мужчина объяснил, что он приложил массу сил для поимки покемонши, но тщетно: Дитто неуловима. Тогда этот человек решил предложить виртуальному существу руку и сердце: «она придёт в мою жизнь и мы сможем наплодить большое количество покемонов». Москвич рассчитывает понравиться Дитто, ведь оба они «толстые» и воплне могут составить «идеальную пару».

Макаров не отчаялся и после того, как один из ЗАГСов отказал ему в регистрации брака. Своих соперников по поимке покемонов москвич осуждает.

«Я хочу стать первым в мире человеком, который покажет свою искренность намерений по отношению к своей возлюбленной покемонше. Никто ее не поймал, и никто ее не поймает с таким отношением», — сказал он.

Несмотря на все усилия москвича, Кутузовский районный ЗАГС Москвы отказался принимать заявление от Макарова. Причина отказа в том, что у виртиальной невесты отсутствует паспорт.

«Ну что же, оформляйте документы, делайте паспорта, делайте ее человеком, и милости просим. А так виртуальные браки оформляйте в виртуальном пространстве», — сказала сотрудница ЗАГСа.

Напомним, Pokemon Go разработана американской компанией Niantic совместно с японской The Pokеmon Company. Релиз игры состоялся 6 июля 2016 года в США, Новой Зеландии и Австралии. До конца июля Pokemon Go вышла в 32 странах Европы, Канаде, Гонконге и Японии, а в начале августа — в странах Латинской Америки.