Москва, 9 августа, 2016, 13:30 — ИА Регнум. На фасаде станции «Мичуринский проспект» Калининско-Солнцевской линии появится надпись из трехметровых букв, сообщается на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства. Для внутренней отделки станций используют гранит, мрамор и стекло.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Дизайн «Мичуринского проспекта» будет связан с деятельностью известнейшего советского биолога и селекционера Мичурина. Так, грани колонн, обращенные к вестибюлю, оформят панелями с силуэтами цветущих ветвей и плодов: рисунок будет «перетекать» от одной колонны к другой. Тему цветущего сада продолжат в оформлении стен кассовых блоков и торцов вестибюля над лестничными и эскалаторными спусками.

Напомним, станция расположена вдоль Мичуринского проспекта в мкр. 36 района Раменки. Участок линии метро от «Раменок» до «Рассказовки» планируется запустить в 2017 году. На нем появятся семь станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка».