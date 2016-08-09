Ташкент, 9 августа, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Военнослужащие третьего пограничного поста «Андархон» (Ферганская область Узбекистана) задержали за незаконное пересечение госграницы жителя приграничного района Таджикистана Хайдара Кузиева, сообщил ИА REGNUM представитель Госпогранкомитета республики.

MakyFoto Выстрел из пистолета

«Во время задержания Кузиев оказал сопротивление и предпринял попытку скрыться. После неоднократных предупреждений в отношении него было применено оружие, в результате нарушитель был ранен и задержан», — говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, в ответ таджикские пограничники задержали гражданина Узбекистана Эркина Исмоилова, бригадира смены железнодорожников РЖУ «Коканд».

«Исмоилов, согласно двусторонним договоренностям, со своей бригадой выполнял плановую проверку участка железной дороги до железнодорожного семафора на территории Таджикистана, на удалении от линии границы примерно 150 метров между узбекской и таджикской железнодорожными станциями «Сувонобод» и «Истиклол», — сообщили в погранкомитете.

Вопреки договоренностям, таджикистанские власти обвинили железнодорожника в незаконном пересечении госграницы.