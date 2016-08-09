Цхинвал, 9 августа, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Граждане Южной Осетии, незаконно хранящие у себя огнестрельное оружие и боеприпасы, могут в течение трех месяцев добровольно сдать его в органы внутренних дел. Согласно приказу главы МВД Ахсара Лавоева, с 15 августа по 15 ноября могут сдать незарегистрированное оружие и тем самым избежать уголовной ответственности.

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«В течение трех месяцев граждане могут добровольно сдать или зарегистрировать в органах внутренних дел все незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. После указанного срока МВД проведет рейдовые мероприятия по изъятию незаконно хранящегося оружия и привлечению граждан к уголовной ответственности за их незаконное приобретение, ношение и хранение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В МВД отметили, что анализ криминогенной ситуации показал, что у населения хранится большое количество незаконного оружия. Увеличилось и количество преступлений с применением незарегистрированного оружия, а неоднократные обращения МВД о добровольной сдаче оружия или его регистрации на законном основании не дают должных результатов.

«Исходя из этого, а также с целью профилактики преступлений, совершаемых с применением огнестрельного оружия, МВД проводит мероприятия по добровольной сдаче населением огнестрельного оружия, которое хранится у них незаконно», — отметили в пресс-службе.

МВД рассчитывает на поддержку и активное участие граждан в проводимых мероприятиях, направленных на снижение уровня преступности в республике.