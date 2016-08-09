Тверь, 9 августа, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Строительство объектов скандально известной компании СУ-155 ведется в соответствии с графиком. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства 9 августа, говорилось на совещании у главы региона Игоря Рудени.

Александр Дейнека. Мирные стройки. 1960

На прошлой неделе первые дольщики СУ-155 получили ключи от новых квартир. Как сообщил генеральный директор ООО «ДСК-5» Юрий Кондратьев, на данный момент на строительной площадке по улице Луначарского на объекте 15-го корпуса возведено 10 этажей, на четвертом корпусе закончена фундаментная плита, на седьмом ведется подготовка свай. На последнем объекте зафиксировано отставание от графика, но его планируют ликвидировать в ближайшее время.

В десятом корпусе площадки «Мамулино-2» ведутся работы по цоколю. В микрорайоне «Мамулино-3» есть даже возможности к сокращению сроков строительства — вопрос упирается в поставку необходимых материалов.

Исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя поручил министру Тверской области по обеспечению контрольных функций Виктору Шафоросту в течение нескольких дней разобраться в ситуации, а также вместе с министерством строительства провести совещание по возможностям тверского рынка с участием представителей «Тверского ДСК».

«Необходимо, чтоб все деньги максимально работали в Тверской области. Если есть в регионе производство, способное выпускать необходимые для строительства материалы, то должно быть наше — тверское», — подчеркнул Игорь Руденя.