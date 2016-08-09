Рио-де-Жанейро, Бразилия, 9 августа, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Гимнаст из Нидерландов Юри ван Гелдер, успешно прошедший квалификацию на Олимпийских играх — 2016 в Бразилии, отчислен из олимпийской команды за нарушение режима. Об этом, как передает «Матч ТВ», сообщил глава голландской делегации Мауриц Хендрикс.

geralt Гимнастика

По его словам, 7 августа 33-летний спортсмен самовольно покинул Олимпийскую деревню, вернувшись утром следующего дня в состоянии алкогольного опьянения.

«Это ужасно для ван Гелдера, но такое поведение неприемлемо, — сказал Хендрикс. — В спорте это катастрофа, у нас не было другого выбора, учитывая нарушение наших ценностей».

Отметим, что в квалификации гимнаст из Нидерландов занял восьмое место, что дало ему право выступить в финале соревнований.

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