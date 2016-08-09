Киев, 9 августа, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Сегодня, 9 августа, в Киеве Московский проспект окончательно переименован в проспект Степана Бандеры. Решение Киевсовета вступило в силу после того, как информация о переименовании проспекта и ряда киевских улиц была опубликована сегодня в официальной газете Киевского горсовета «Крещатик».

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При этом в столице Украины также официально переименованы улица Кутузова — в улицу Генерала Алмазова (Печерский р-н), улица Суворова — в улицу Михаила Омеляновича-Павленко (Печерский р-н), улица Баумана в улицу Януша Корчака (Шевченковский р-н), переулок Кутузова — в переулок Евгения Гуцало (Печерский р-н).

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа мэр Киева Виталий Кличко подписал решение Киевского городского совета о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры. Ранее, 7 июля, депутаты Киевсовета подавляющим большинством голосов поддержали переименование Московского проспекта в честь лидера украинских националистов.

Киевляне подали четыре электронные петиции против переименования, однако блокировать процесс не получилось. Авторы петиций отмечали, что «личность Степана Бандеры — неоднозначная для украинских граждан, а для многих даже провокационная», что «Бандера — не герой для Киева», и даже предлагали вынести на референдум вопрос переименования Московского проспекта.