Нальчик, 9 августа, 2016, 13:11 — ИА Регнум. В администрации столицы Кабардино-Балкарской Республики произошли кадровые назначения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Нальчика 9 августа, пост управляющего делами местной администрации займет новый руководитель.

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Конкурс на замещение этой вакантной должности, объявленный ранее горадминистрацией, состоялся на прошедшей неделе. Победитель определен. Им стал 34-летний Жамбулат Гергоков.

До последнего времени он работал в должности юриста в коммерческой фирме.

О новом управляющем известно, что Гергоков родился 16 июня 1982 года в Нальчике. В 2004 году окончил Современную гуманитарную академию по специальности «юриспруденция». Женат, трое детей.