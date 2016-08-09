Комитет Госдумы РФ по обороне: Силы в Сирии нужно держать в боеготовности
Москва, 9 августа, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Комоедов прокомментировал внесение президентом РФ Владимиром Путиным законопроекта о бессрочном размещении в Сирии авиационной группы ВКС РФ.
По его словам, в Сирии еще долго «будет неспокойно», поэтому силы нужно держать в состоянии боеготовности. «Как мы всегда держали Тартус в качестве пункта снабжения наших военно-морских сил в Средиземном море. Теперь к Тартусу добавляется авиабаза Хмеймим», — сказал Комоедов.
Парламентарий добавил, что комитет по обороне поддержит это соглашение и выступит за его ратификацию. Законопроект, предусматривающий ратификацию соглашения о бессрочном размещении в Сирии ВКС РФ на базе Хмеймим, будет рассмотрен осенью.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин представил в Государственную думу проект соглашения с Дамаском о размещении группы российских ВКС на территории Сирии.
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