Москва, 9 августа, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Комоедов прокомментировал внесение президентом РФ Владимиром Путиным законопроекта о бессрочном размещении в Сирии авиационной группы ВКС РФ.

mil.ru Парад российских войск в Сирии

По его словам, в Сирии еще долго «будет неспокойно», поэтому силы нужно держать в состоянии боеготовности. «Как ­мы всегда держали Тар­тус в качестве пункта­ снабжения наших воен­но-морских сил в Сре­диземном море. Теперь­ к Тартусу добавляетс­я авиабаза Хмеймим», — сказал Комоедов.

Парламентарий добавил, что комитет по обороне­ поддержит это соглаш­ение и выступит за ег­о ратификацию. Законопроект, предусматривающий ратификацию соглашения о бессрочном размещении в Сирии ВКС РФ на базе Хмеймим, будет рассмотрен осенью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин представил в Государственную думу проект соглашения с Дамаском о размещении группы российских ВКС на территории Сирии.

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