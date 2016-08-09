Москва, 9 августа, 2016, 23:13 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжении о том, что Татарская АЭС в Камских Полянах должна быть построена к 2030 году. Это следует из схемы территориального планирования РФ в энергетической области, которая была утверждена распоряжением премьера.

Иван Шилов ИА REGNUM

Распоряжение датировано 1 августа 2016 года, однако только сегодня, 9 августа, об этом сообщило издание «Вечерняя Казань». Согласно документу, должно быть осуществлено увеличение энергетического потенциала Татарии. Для строительства будут использовать реактор типа ВВЭР мощностью 1250 МВт.

Отметим, что в схеме территориального планирования РФ в области энергетики указаны еще три АЭС в Татарии. Первая — Елабужская ТЭЦ для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей. Вторая — Казанская ТЭЦ-1 для снижения дефицита Казанского энергорайона. Третья — Уруссинская ГРЭС для энергоснабжения нефтепромыслов Александровского, Серафимовского и Туймазинского месторождений.

В пояснительной записке к документу говорится, что схема разработана на основании схемы и программы развития единой энергетической системы России на 2014 — 2020 годы, которая была утверждена приказом Минэнерго РФ, инвестпрограмм субъектов электроэнергетики.

Сооружение АЭС в Татарии — проект не новый, он обсуждался еще при советской власти в 1978 году. Причина — появление большого количества крупных промышленных предприятий, таких как «КАМАЗ», «Нижнекамскшина» и «Нижнекамский химкомбинат». Уже в 1980 году начали готовить строительную площадку к работам, однако в 1990 году под давлением общественности после аварии на Чернобыльской АЭС строительство Татарской АЭС было остановлено, как и сооружение Башкирской и Крымской АЭС. Согласно первоначальному плану, мощность станции составляла 4 тыс. МВт. Станция должна была состоять из четырех энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000. Это был типовой проект, схожий с действующими Хмельницкой и Волгодонской АЭС. В 2013 году российское правительство, наконец, включило АЭС в Татарии в реестр развития атомной отрасти в стране до 2030 году.

Отметим, что, как говорится в распоряжении премьера, всего в России планируется построить восемь атомных электростанций, включаю Татарскую АЭС. Кольская АЭС-2 на замену выбывающих мощностей Кольской АЭС. Центральная АЭС в городе Буй Костромской области для электроснабжения Костромской области и Московского региона. Смоленская АЭС-2 на замену Смоленской АЭС. Нижегородская АЭС для увеличения энергетического потенциала области. Белоярская АЭС в Свердловской области с той же целью. Южноуральскую АЭС для покрытия дефицита энергобаланса Челябинской области. Северскую АЭС в Томской области для замены мощностей полностью остановленной в 2008 году Сибирской АЭС и покрытие дефицита энергобаланса области. Все эти электростанции, согласно документу должны быть введены в эксплуатацию в 2030, за исключением Северской АЭС (она к 2025 году). Однако в распоряжении премьера также указано, что срок ввода в работу и тип оборудования для станций может быть изменен.

Напомним, что схема и программа развития Единой энергетической системы (ЕЭС) России на 2014−2020 годы была утверждена приказом Минэнерго РФ от 1 августа 2014 года. Основной целью схемы и программы является содействие развитию сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей и обеспечению удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность.