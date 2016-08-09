Ставрополь, 9 августа, 2016, 13:05 — ИА Регнум.



pixabay.com Штраф в 5 тысяч рублей

В Ставропольском крае руководитель ООО «Эском» оштрафован на 5 тыс. рублей за нарушение трудового законодательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Глава компании просрочил выплату своим сотрудникам зарплаты за апрель 2016 года на сумму 18 млн рублей.

На сегодня долг по зарплате за апрель перед сотрудниками «Эскома» погашен в полном объеме, сообщили в прокуратуре. Защиту трудовых прав сотрудников фирмы прокуратура взяла на контроль.

Всего, по данным прокуратуры, в первом полугодии 2016 года было выявлено более 6800 нарушений в сфере оплаты труда, в том числе по задолженности зарплат на сумму более 60 млн рублей.

К примеру, в Георгиевске выявлена задолжен­ность по выплате заработной платы в ООО «Новая инструментальная техноло­гия» в размере 1,8 млн рублей перед шестью работниками. Глава компании заплатит штраф 35 тыс. рублей.

Вмешательство прокуратуры способствовало погашению задолженно­сти по заработной плате не только в «Эскоме», но и в «СМиК» Шпаковский район (3 млн рублей), «СКЭРК» города Пятигорска (800 тыс. рублей), ООО «Ставсервис» Пятигорск (500 тыс. рублей).

На трех руководителей наложены штрафы в общей сложности на 50 тыс. рублей.

В отношении должностного лица ЗАО «Завод стеновых материалов и керамзита» возбуждено уголовное дело по статье «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, концерн «Эском» входит в число ведущих российских и зарубежных производителей растворов для инфузий и инъекций и обеспечивает выпуск более 60 наименований инфузионных и инъекционных растворов. Объем производства фармпредприятия сегодня составляет до 15 млн флаконов в месяц. Общая площадь всех производственных площадок концерна «Эском» составляет 8 тысяч квадратных метров, складских помещений — 24 тысячи квадратов.

С 2014 года компания испытывает сложности после прекращения поставок с завода Житомира. Поставка стеклотары для предприятия компанией ОАО «ЮгРосПродукт» сорвалась летом 2015 года из-за остановки деятельности стеклотарных заводов из-за долгов перед газовиками.

Производитель стекла из Солнечногорска не смог поставить достаточное количество тары для поддержания производства на нормальном уровне. Тара других предприятий не подошла по качеству. В апреле 2016 года работники предприятия стали жаловаться в различные инстанции о задержках зарплат на фармпредприятии.

Сотрудники фармкомпании направили жалобы президенту и главе Следственного комитета РФ на задержки по выплате заработной платы и других нарушениях трудового законодательства. Региональным управлением Следственного комитета была инициирована проверка. Такая же проведена прокуратурой.

В «Эскоме» сообщают об искусственном раскачивании этой темы в рамках информационной войны. Как отмечают в самой компании, негативная информационная волна вокруг ОАО НПК «Эском», — не что иное, как попытка рейдерского захвата концерна. Проблемы компании усугубила ситуация с обращением компаний-кредиторов «Эстмедикал» и банка «ФК «Открытие» в Арбитражный суд о признании ОАО НПК «Эском» банкротом.

Летом 2016 года началось восстановление работы стеклотарных заводов ОАО «ЮгРосПродукт». Одна из запущенных линий производит медицинскую тару ёмкостью 400 миллилитров, использующуюся ОАО НПК «Эском».

Региональные власти помогают также компании в поисках инвесторов для проекта по созданию крупного фармацевтического кластера полного цикла на базе «Эскома» — от производства крахмала и глюкозы до покрытия потребностей российского рынка в ампулах и флаконах для растворов.