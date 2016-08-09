Москва, 9 августа, 2016, 13:04 — ИА Регнум. С 2017 года вряд ли удастся продлить программу субсидирования ипотечных ставок. В том виде, в каком она сегодня существует, уже не имеет смысла продлевать. Об этом сегодня, 9 августа заявил глава Минстроя России Михаил Мень в интервью газете «Коммерсантъ», сообщается на сайте министерства.

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«Когда мы начинали, в 2014 году, субсидирование давало минус 3,5−5% от средней ставки. С тех пор ключевая ставка снизилась, сегодня мы говорим уже о минус 1,5−0,5%. Субсидирование ставки само по себе дает очень хороший результат при небольших затратах. Но ее главная проблема — большой объем долгосрочных обязательств бюджета. Кредиты, взятые в 2015—2016 годах, наслаиваются друг на друга и должны обслуживаться еще десятки лет», — пояснил Мень.

«Конечно, мы надеемся, что ключевая ставка упадет, но, по нашим расчетам, она должна сократиться до 9,5−9%. Тогда уже у бюджета не возникают обязательства, потому что уже сами банки будут справляться», — отметил глава Минстроя.

По его словам, всего по итогам первого полугодия 2016 года было выдано кредитов на 670 млрд рублей, что на 40% больше по сравнению с прошлым годом. К концу года мы ожидаем выдачу в районе 1,4−1,5 трлн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году на программу субсидирования ипотечных ставок из казны было выделено 20 млрд рублей. В 2016 году объем господдержки снизился и составил 15−16 млрд рублей. Ранее глава Минстроя заявлял, что программа субсидирования ипотечных ставок будет продлена. Между тем в России за I полугодие 2016 года число ипотечных кредитов с просрочкой увеличилось на 8,1%.

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