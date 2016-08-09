Кветта, Пакистан, 9 августа, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Число жертв взрыва в больнице пакистанского города Кветта приближается к ста, сообщает BBC Teez News в своем микроблоге в Twitter.

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По данным новостного портала, жертвами теракта, ответственность за который на себя взяли две террористические группировки, являются на данный момент 97 человек.

В их число входит 62 юриста, 29 мирных жителей, 2 журналиста, 1 доктор и 3 сотрудника правоохранительных органов.

Напомним, мощный взрыв прогремел 8 августа в больнице пакистанского города Кветта, расположенного в провинции Белуджистан. Целью террориста-смертника стали юристы, пришедшие почтить память убитого ранее коллеги.

Ответственность на себя взяли террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) и филиал движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Пакистане группировка «Джамаат уль-Ахрар»