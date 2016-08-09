Воронеж, 9 августа, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию крушения вертолета в Воронежской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МАК 9 августа.

David Lippincott Вертолёт

Как сообщается, комиссия уже приступила к работе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днем 7 августа в районе деревни Борки Рамонского района Воронежской области потерпел крушение вертолет Robinson R-66 RA-06347, принадлежащий вертолетному клубу «Солнечный». Вертолет совершал прогулочный полет, зацепил линии электропередач, проходящие через реку, и совершил жесткую посадку в реку.

В результате пять человек, в том числе трое детей, находившихся в вертолете, получили различные травмы. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Согласно данным департамента здравоохранения Воронежской области на 8 августа, состояние детей, пострадавших при аварии, — стабильное, угрозы для жизни нет. Состояние взрослых пациентов — средней степени тяжести, оперативное лечение не требуется. Прогноз для всех пострадавших благоприятный.