Санкт-Петербург, 9 августа, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Самолет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Airbus A330−243 Prestige приземлился в петербургском аэропорту «Пулково». Это следует из данных сервиса слежения Flightradar.

ptzgovorit.ru Cамолет в небе

Самолет Эрдогана вылетел из Анкары, пролетел над Черным морем, вошел в российское воздушное пространство между Сочи и Новороссийском и далее следовал над российской территорией, не входя в воздушное пространство Украины, через которое пролегает кратчайший путь между Анкарой и Санкт-Петербургом.

Напомним, 9 августа в Санкт-Петербурге, в Константиновском дворце в Стрельне, пройдет встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана. Она станет первой после начала кризиса в российско-турецких отношениях, вызванного уничтожением российского Су-24 турецким истребителем над территорией Сирии.

Предыдущая встреча Путина и Эрдогана произошла в Анталье (Турция) на саммите G20 в ноябре 2015 года. Тогда президенты двух стран договорились о том, что 15 декабря 2015 года в России соберётся российско-турецкий Совет сотрудничества высшего уровня. Однако через несколько дней после встречи Путина и Эрдогана турецкие ВВС сбили над территорией Сирии российский бомбардировщик Су-24. Летчики катапультировались, однако один из них был расстрелян с земли протурецкими боевиками.

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27 июня 2016 г. глава Турции Эрдоган направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором извинился за сбитый российский самолет. Также президент Турции призвал восстановить традиционно дружественные отношения между Турцией и Россией. В свою очередь, Владимир Путин поручил правительству снять запрет на посещение туристами Турции и проработать вопрос о восстановлении полноценного экономического сотрудничества.