Милан, Италия, 9 августа, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Новым главным тренером футбольного клуба «Интер» (Милан) назначен 46-летний голландский специалист Франк де Бур, сообщается на официальном сайте итальянской команды.

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«Де Бур присоединится к «нерадзурри» в рамках трехлетнего контракта и возглавит первую тренировку команды сегодня днем (9 августа), — говорится в сообщении. — Голландский наставник может похвастаться большим международным опытом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 августа футбольный клуб «Интер» расторг контракт со своим главным тренером Роберто Манчини. Сотрудничество итальянского специалиста с командой было прекращено по обоюдному согласию сторон.

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