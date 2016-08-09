Власти Турции назвали число задержанных после попытки госпереворота
Анкара, 9 августа, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Свыше 26 тыс. человек были задержаны в Турции в связи с расследованием дела о попытке военного переворота, такие данные привёл министр юстиции страны Бекир Боздаг, передает телеканал Habertürk.
По словам Боздага, на текущий момент число лиц, официально находящихся под арестом, составляет 16 тыс. человек. При этом есть и те, кто пытается скрыться от правоохранителей, добавил он.
Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, на улицы Анкары и Стамбула были выведены отряды военных и бронетехника. Мятеж был подавлен, контроль над ситуацией в стране восстановлен. Жертвами столкновений, по последним оценкам, стали более 290 человек, около 1,5 тыс. получили ранения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по подозрению в причастности к организации переворота в Турции были задержаны 10 иностранных граждан. Предполагается, что они были связаны с мятежниками и Фетуллахом Гюленом, бывшими имамом и проповедником, которого власти страны считают вдохновителем мятежа.