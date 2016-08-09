Анкара, 9 августа, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Свыше 26 тыс. человек были задержаны в Турции в связи с расследованием дела о попытке военного переворота, такие данные привёл министр юстиции страны Бекир Боздаг, передает телеканал Habertürk.

Цитата из к/ф «Полуночный экспресс». Реж. Алан Паркер. США. 1978 В турецкой тюрьме

По словам Боздага, на текущий момент число лиц, официально находящихся под арестом, составляет 16 тыс. человек. При этом есть и те, кто пытается скрыться от правоохранителей, добавил он.

Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, на улицы Анкары и Стамбула были выведены отряды военных и бронетехника. Мятеж был подавлен, контроль над ситуацией в стране восстановлен. Жертвами столкновений, по последним оценкам, стали более 290 человек, около 1,5 тыс. получили ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по подозрению в причастности к организации переворота в Турции были задержаны 10 иностранных граждан. Предполагается, что они были связаны с мятежниками и Фетуллахом Гюленом, бывшими имамом и проповедником, которого власти страны считают вдохновителем мятежа.