Киев, 9 августа, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Сегодня на Украине наблюдаются небольшие позитивные сигналы от развития национальной экономики, но рост является недостаточным, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Полёт

«Необходимо быстро двигаться к более глубокому росту», — заявил Гройсман.

«В рамках плана приоритетных действий правительства на 2016 год нарабатывается определенный пакет законодательных инициатив», который правительство внесет в парламент. Я обратился к нашим стратегическим советникам — господину Бальцеровичу и господину Миклошу, чтобы они подключились к этой работе и тоже внесли инициативы и предложения относительно необходимых законодательных изменений, которые могут войти в правительственный пакет… Среди законопроектов, которые разрабатывает правительство, должен быть пакет законодательных инициатив, направленных на обеспечение поддержания экономического роста в стране», — заявил Гройсман.

Ранее в Нацбанке Украины сообщили, что динамика показателей объемов производства в базовых отраслях дает основания ожидать, что во втором квартале реальный ВВП ускорил рост (до 1,6% в годовом измерении), однако менее существенно, чем ожидалось ранее.

Также отметим, что в июне промышленное производство Украины упало на 3,4% по сравнению с июнем прошлого года. Падение произошло впервые за четыре месяца — так, в мае был зафиксирован рост на уровне 0,2%, в апреле — 3,5%, в марте — 4,8%.