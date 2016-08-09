Тула, 9 августа, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Четыре кандидата на пост губернатора Тульской области сумели пройти регистрацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 9 августа в облизбиркоме. Изначально для участия в выборах было выдвинуто шесть претендентов.

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Сегодня, 9 августа, облизбирком принял решение о регистрации в качестве кандидатов на пост губернатора Тульской области Олега Лебедева (КПРФ), Олега Веселова («Коммунисты России») и Николая Огольцова («Партия пенсионеров за справедливость»).

Накануне, 8 августа, как сообщало ИА REGNUM, было принято решение о регистрации в качестве кандидата исполняющего обязанности губернатора Алексея Дюмина, который баллотируется как самовыдвиженец.

Всего для участия в выборах губернатора изначально были выдвинуты шесть кандидатов — помимо названных и прошедших регистрацию, это самовыдвиженцы Олег Липский и Игорь Степанов. Прием документов для прохождения регистрации завершился накануне, 8 августа.

В последний раз прямые выборы главы региона проводились 15 лет назад — в 2001 году. Тогда состоялось два тура: явка в первом составила 50,14%, а во втором — 39,13%. Победителем стал коммунист Василий Стародубцев с результатом во втором туре в 71,44%.