Москва, 9 августа, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Министерство обороны России получило предложения от ряда стран по оказанию помощи жителям Алеппо (Сирия). Помощь готовы оказать оборонные ведомства нескольких государств, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

fesoku.net Разрушенный Алеппо

«Наряду с заинтересованной реакцией международных гуманитарных организаций, в адрес российского военного ведомства уже поступили конкретные предложения по участию оборонных ведомств ряда государств в оказании помощи населению Алеппо», — сообщили в пресс-службе.

Ведомство высказало слова признательности Китаю и Сербии, которые самыми первыми откликнулись на российско-сирийскую инициативу по осуществлению гуманитарной операции в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ обратилось к Пентагону, а также в министерства обороны большинства членов Европейского союза и оборонные ведомства Азии — предлагалось объединить усилия по проведению гуманитарной операции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сирии 8 августа при участии российской стороны продолжено оказание гуманитарной помощи населению. Самолёт российской авиакомпании «Абакан Эйр» в осаждённый террористами «Исламского государства» (ИГ — запрещено в России) город Дейр-эз-Зор десантировал гуманитарный груз ООН — крупы и топлёное масло, общей массой более 20 тонн.