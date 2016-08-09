Ростов-на-Дону, 9 августа, 2016, 12:41 — ИА Регнум. В Ростовской области пьяный сотрудник полиции сбил двухлетнего ребёнка. Врачи боролись за его жизнь, но безуспешно — мальчик умер. Как сообщили ИА REGNUM 9 августа в региональном управлении СКР, в отношении стража правопорядка заведено дело.

tv2.tomsk.ru Дверь машины полиции

Старший специалист группы тылового обеспечения ОМВД России по Миллеровскому району стал фигурантом уголовного дела по ч.4 ст.264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Согласно материалам дела, происшествие случилось накануне, 8 августа, около 22:00 в Миллерово. Полицейский за рулём «Лады Калина» сбил ребёнка на улице Думенко.

Все детали ДТП уточняются, вероятно будут назначены судебные экспертизы.

Напомним, что одно из смертельных ДТП, виновником которого был пьяный полицейский, произошло в январе прошлого года. В центре донской столицы правоохранитель сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре». Женщина скончалась на месте дорожной аварии до приезда бригады медиков. В сентябре прошлого года в Ростове-на-Дону произошла страшная авария, которая унесла жизни трёх человек. Известно, что за рулём «Мерседеса» находился сотрудник полиции, нарушивший правила дорожного движения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2115». По некоторой информации, он был пьян. Ещё одна авария произошла в октябре 2015 года. В Шахтах на автодороге «Центр-поселок Артем» трезвый страж правопорядка на личном «Шевроле Авео» насмерть сбил пьяного пешехода. Известно, что погибший переходил дорогу в неположенном месте.