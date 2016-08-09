Саратов, 9 августа, 2016, 12:41 — ИА Регнум. В Хвалынске в парке Крестовоздвиженского храма состоялось открытие комплекса «Сад храмов», который представляет собой керамические макеты пяти уничтоженных когда-то православных церквей города — собора Казанской иконы Божией Матери, Крестовоздвиженской церкви, Никольского храма, церкви во имя трех святителей и Вознесенского единоверческого храма, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Саратовской епархии.

Василий Поленов. Московский дворик. 1878

Благочинный Хвалынского округа — настоятель Крестовоздвиженского храма, он же организатор проекта «Сад храмов» протоиерей Виталий Колпаченко отметил значимость этого события для каждого православного христианина. Так, Никольская церковь восстановленная силами прихожан после пожара в 1931 года отдана под клуб и вскоре полностью разобрана.

Вознесенский храм в советский период был закрыт. С осени 1931 года в его здании размещалась школьная столярная мастерская. В 1932 году церковь разобрали на строительные материалы.

Храм во имя трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста был построен на православном кладбище в 1840 году приписан к Казанскому собору — ни прихода, ни земель церковь не имела. В 1940 году храм был разобран.

Казанский собор был выстроен на Соборной площади Хвалынска. До революции приход храма составлял более 4 тыс. человек. Но в конце 20-ых годов настоятель Казанского собора был арестован и расстрелян, а в ноябре 1931 года храм окончательно закрыт и полностью разобран.

Сейчас о соборе напоминает лишь еле заметный выступ на асфальте Соборной площади и школа №3, построенная из кирпича главного православного храма города. По традиции 4 ноября, в день Казанской иконы Божией Матери, от Крестовоздвиженской церкви совершается крестный ход к месту разрушенного собора.

Крестовоздвиженский храм, построенный в 1849 году, тесно связан с именем художника Кузьмы Петрова-Водкина. В этом храме он принял таинство Святого Крещения, здесь же венчался. И для этого храма сделал роспись распятия Господа нашего Иисуса Христа.

Но судьба храма в советский период была такой же, как и у других. Весной 1931 года с церкви были сняты и отправлены на переплавку колокола. В 1946 году храм разобрали на стройматериалы. Из кирпича выстроили городскую баню, а на месте храма позже возвели кинотеатр «Октябрь». На Крестовоздвиженской площади построили несколько пятиэтажных жилых домов.

«Сад храмов» открыт каждый день с 6:00 до 20:00. Вход свободный.