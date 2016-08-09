Манчестер, Великобритания, 9 августа, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Сильный взрыв прогремел ранним утром 9 августа в одном из домов на западе Англии, сообщает The Guardian.

Niklas Freidwall Взрыв

Инцидент произошел в двухэтажном доме в Эштон-андер-Лайн в Большом Манчестере. Предполагаемой причиной происшествия могло стать возгорание, приведшее к взрыву газа.

По данным спасательных служб Большого Манчестера, десять человек получили ранения в результате взрыва, в том числе соседи, поспешившие на помощь жильцам разрушенного дома.