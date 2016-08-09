Киев, 9 августа, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Депутат парламента Украины Надежда Савченко передала представителям администрации президента (АП) требования участников акции, которые выступают за освобождение всех пленных в Донбассе и возврате находящихся на территории России заключенных. Об этом сообщают во вторник, 9 августа, Вести.Ru.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Солдаты

«Хватит пиариться, говорить, что это невозможно сделать, трудно сделать, — говорит бывшая украинская военнослужащая. — Все возможно!».

Отметим, что матери украинских солдат написали письмо украинскому лидеру Петру Порошенко с требованием лично встретиться с ними и обозначить конкретные сроки, когда их сыновья вернутся домой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 августа член фракции «Батькивщина» Надежда Савченко на митинге под стенами АП в Киеве заявила, что предложила Петру Порошенко направить на переговоры по обмену пленными Марину Порошенко (жена президента Украины) и Оксану Марченко (жена лидера Общественного движения «Украинский выбор ― Право народа» Виктора Медведчук) соответственно.

«Я предлагала ехать прямо туда на переговоры, — сказала она. — Я говорила, что если хотят, пусть дадут мне какую-то команду, не хотят — я поеду сама…».

При этом Савченко добавила, что в АП эти предложения проигнорировали, отметив, что «президент — единственный переговорщик».

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