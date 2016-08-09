Екатеринбург, 9 августа, 2016, 12:47 — ИА Регнум. В Свердловской области по итогам семи месяцев 2016 года было введено в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья. Плановый показатель в регионе на текущий год составляет 2,25 миллиона квадратных метров новостроек, сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

becar.ru Многоэтажный дом

По словам министра строительства и развития инфраструктуры региона Сергея Бидонько, руководство Свердловской области прилагает все усилия, чтобы выйти к концу года на плановые показатели ввода жилья. Он отметил, что традиционно основной объём работ по вводу в эксплуатацию жилья заканчивается в конце года.

Напомним, что в 2015 году на Среднем Урале было сдано около двух с половиной миллионов квадратных метров новостроек, при запланированных 2,1 млн квадратных метров. Перевыполнение плана было обусловлено тем, что большая часть строительных площадок введённого в эксплуатацию жилья была заложена ещё до кризиса, в 2013 году. Те площадки, которые будут сданы в текущем году, были заложены в 2014—2015 годах, когда кризисные явления в экономике негативно повлияли на строительную отрасль.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в течение 2015 года в Екатеринбурге наблюдалось снижение цен на рынке вторичного жилья. Эти же тенденции сохраняются и по итогам первого полугодия 2016 года. По данным аналитиков портала N1.RU, также в 2015 году падала стоимость жилья в новостройках. В сравнении с 2014 годом среднестатистическое падение цены на квартиры составило 13%. За первый квартал текущего, 2016 года, по данным экспертов Mirkvartir.ru, стоимость квартир в Екатеринбурге немного возросла — на 0,9%, а во втором по величине городе Свердловской области Нижнем Тагиле, наоборот, упала на 18,4%.

По итогам семи месяцев 2016 года эксперты Уральской палаты недвижимости фиксируют в Екатеринбурге общий тренд на снижение цен.