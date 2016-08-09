Москва, 9 августа, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Региональные органы исполнительной власти наделят дополнительными полномочиями по ограничению рыболовства во внутренних водах предусмотрены проектом федерального закона «О любительском рыболовстве». Законопроект в настоящее время дорабатывается к рассмотрению во втором чтении в Госдуме РФ в рамках осенней сессии, сообщили в Минсельхозе России.

Винсент Ван Гог. Рыбацкие лодки на пляже в Сент-Мари-де-ла-Мер. 1888

Проектом предусмотрено право региональных властей устанавливать на своей территории дополнительные ограничения в области любительского рыболовства на срок до 90 дней, осуществляя тем самым оперативное регулирование вылова.

Также рассматривается возможность наделения регионов полномочиями по разработке собственных правил любительского рыболовства.

Кроме того, Минсельхоз России поддерживает предложение о расширении полномочий регионов по регулированию рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков дал поручение по ускоренной доработке проектов нормативно-правовых актов и их внесению на рассмотрение в правительство РФ.

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