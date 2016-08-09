Киев, 9 августа, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Украины действительно вызывает на допрос президента Петра Порошенко, председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия, секретаря СНБО Александра Турчинова. Повестки обнародовала 9 августа пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Фантомас». Реж. Андре Юнебель. 1964. Франция — Италия Допрос

По информации Сарган, в августе на допрос в ГПУ также должны явиться губернатор Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, экс-премьер Арсений Яценюк и мэр Киева Виталий Кличко. Сарган пояснила, что высокопоставленные политики вызываются на допрос в Департамент спецрасследований Генпрокуратуры в качестве свидетелей относительно событий на Евромайдане зимой 2013−14 гг.

«Генеральной прокуратурой Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам незаконного препятствования служебными лицами высших органов государственной власти и правоохранительных органов проведению собраний и митингов в городе Киеве в период с 20 января по 21 февраля 2014 года, совершения массовых убийств граждан и других преступлений, направленных на незаконное противодействие протестным акциям, по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 365, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 340 и другими статьями Уголовного кодекса Украины. Следователями ГПУ приглашаются в качестве свидетелей немало политиков и должностных лиц, которые могут сообщить важную для следствия информацию относительно событий на Евромайдане. Такая информация будет иметь важное значение в расследовании уголовного производства и выяснения истины», — заявила Сарган.

Она сообщила, что ГПУ уже направила повестку Порошенко. «Дату вызова президента я не могу сообщить по этическим соображениям», — добавила Сарган.

Ранее в администрации президента заверили, что Порошенко прибудет к следователям Генпрокуратуры для дачи показаний в рамках расследования преступлений, совершенных в январе-феврале 2014 года, но после официального вызова на допрос.