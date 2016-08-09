Санкт-Петербург, 9 августа, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Кандидату по одномандатному округу №1 на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, самовыдвиженцу Александру Шуршеву, которого поддерживает проект Михаила Ходорковского «Открытые выборы», могут отказать в регистрации. Как пояснил сегодня Шуршев корреспонденту ИА REGNUM, Территориальная избирательная комиссия (ТИК) №1 сочла все 100% подписей в поддержку кандидата «недостоверными».

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«Подписи забраковали «по оформлению», прицепившись к месту работы. По закону, в документах при регистрации я могу указать либо должность, либо род занятий, приносящий мне доход. У меня заключен договор подряда с Законодательным собранием, я являюсь помощником депутата. Должность в договоре не прописывается, но я приложил удостоверение, где я значусь помощником депутата на основании постановления ЗакСа о помощниках. Я привел все эти доводы, но их уже никто не слушал», — рассказал Шуршев.

Он добавил, что в начале заседания рабочей группы ТИК признал 60 подписей недействительными на основании почерковедческой экспертизы, затем еще 80 подписей забраковали по результатам проверки миграционной службы. «Но, видимо, этого оказалось недостаточно для отказа в регистрации», — считает Шуршев. Лишь ближе к концу заседания член ТИК с правом совещательного голоса от конкурента Шуршева, главы муниципалитета «Коломна» Олега Столярова, предложил комиссии признать недостоверными 100% подписей в поддержку Шуршева.

Добавим, накануне под угрозой отказа в регистрации оказался и другой самовыдвиженец, которого поддержал проект «Открытые выборы», координатор движения «Весна» Николай Артеменко. Он идет в ЗакС по одномандатному округу №7.

Окончательное решение о допуске или отказе в регистрации на выборах обоих кандидатов будет принято 12 августа.