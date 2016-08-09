Тель-Авив, Израиль, 9 августа, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Четыре недоработки, обнаруженные в работе процессора Qualcomm, угрожают устройствам с системой Android. Хакеры могут получить доступ к данным почти 900 млн пользователей по всему миру, сообщают специалисты по кибербезопасности из израильской компании Check Point.

YBS 999 Хакерство

Уязвимости дают возможность установить на гаджет вирусное приложение, которое позволит злоумышленникам контролировать не только данные устройства, но также камеру или микрофон.

Чипы с недоработками установлены на устройства таких популярных брендов, как Samsung, Motorola, LG.

Специалисты уже сообщили производителю Qualcomm о недоработках в ПО. Пока пользователи могут проверить, подвергалось ли их устройство взлому, установив приложение QuadRooter Scanner, доступное в Google Play.