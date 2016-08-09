Санкт-Петербург, 9 августа, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Волховская территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации на выборах действующему депутату Законодательного собрания Ленобласти Георгию Смирнову. Проверка подписей избирателей показала большое количество брака, количество которого превысило допустимое по законодательству. Об этом сегодня, 9 августа, корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель комиссии Ольга Селютина.

geralt Запрет

Из отобранных для проверки 10% подписей недействительными были признаны 80%. «Не совпадали с данными в базе УФМС данные, указанные в подписных листах: не те адреса проживания, не те паспортные данные. Кроме того, были допущены ошибки при оформлении подписных листов. Почерковед также обнаружил недостоверные автографы», — сообщила Ольга Селютина.

По ее словам, Волховская территориальная комиссия уже приняла решение о недействительности подписей по трем кандидатам-самовыдвиженцам: депутату Георгию Смирнову, экс-главе администрации района Сергею Акулишнину и бизнесмену Михаилу Семенову. Также рабочая группа комиссии работает с подписными листами Виктора Попова — по нему решение пока не принято.

Георгий Смирнов в уходящем созыве областного парламента представлял Выборгский избирательный округ №1. Действующим депутатом от Волховского избирательного округа №9 является единоросс Владимир Орлов, он уже зарегистрирован в качестве кандидата на предстоящих выборах.

Отметим, депутатом областного парламента Георгий Смирнов был избран еще в 1994 году. В нынешнем созыве ЗакСа Смирнов известен тем, что в 2012 году не поддержал позицию фракции «Справедливая Россия», которая отказалась голосовать за утверждение губернатора Александра Дрозденко в должности, и вышел из фракции.

Выборы в Заксобрание пройдут 18 сентября вместе с выборами в Госдуму по смешанной системе. Выборы в Заксобрание пятого созыва проходили 4 декабря 2011 года по смешанной системе. Из 50 избранных парламентариев 26 были депутатами Законодательного собрания четвертого созыва. В парламенте представлены четыре фракции: «Единая Россия» (31 депутат), «Справедливая Россия» (восемь), КПРФ (пять) и ЛДПР (четыре).

Новый состав будет работать по другой структуре: вместо пяти заместителей будет один вице-спикер, число постоянных комиссий сократится с 13 до 11. На постоянной основе с заработной платой будет работать только половина народных избранников.